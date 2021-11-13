18-й тур
АФСК Киев
0 : 0
Диназ
13.11.2021 13:00

Вторая лига. Матчи 18-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 ноября видеотрансляцию матчей 18-го тура Второй лиги

  • 13.11.2021 06:57
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Вторая лига. Матчи 18-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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13 ноября проходят поединки 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 18-й тур

13 ноября

  • 12:00 Сумы – Кристалл Херсон
  • 13:00 АФСК Киев – Диназ Вышгород
  • 13:00 Виктория Николаевка – Энергия Новая Каховка
  • 13:00 Нива Винница – Чайка Петропавловская Борщаговка
  • 13:00 Скорук Томаковка – Полтава
  • 13:00 Таврия Симферополь – Николаев
  • 13:00 Тростянец – Никополь
  • 13:30 Реал Фарма Одесса – Волчанск
  • 14:00 Металлург Запорожье – Балканы Заря
  • 14:00 Карпаты Галич – МФА Мукачево
  • 14:00 Чернигов – Рубикон Киев
  • 17:00 Карпаты Львов – Днепр Черкасcы
  • 18:00 ЛНЗ Черкасcы – Эпицентр Дунаевцы

Видеотрансляция матчей

Плейеры будут добавлены перед началом матчей

Источник — Sport.ua

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