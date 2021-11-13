Вторая лига. Матчи 18-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 ноября проходят поединки 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 18-й тур
13 ноября
- 12:00 Сумы – Кристалл Херсон
- 13:00 АФСК Киев – Диназ Вышгород
- 13:00 Виктория Николаевка – Энергия Новая Каховка
- 13:00 Нива Винница – Чайка Петропавловская Борщаговка
- 13:00 Скорук Томаковка – Полтава
- 13:00 Таврия Симферополь – Николаев
- 13:00 Тростянец – Никополь
- 13:30 Реал Фарма Одесса – Волчанск
- 14:00 Металлург Запорожье – Балканы Заря
- 14:00 Карпаты Галич – МФА Мукачево
- 14:00 Чернигов – Рубикон Киев
- 17:00 Карпаты Львов – Днепр Черкасcы
- 18:00 ЛНЗ Черкасcы – Эпицентр Дунаевцы
Видеотрансляция матчей
Плейеры будут добавлены перед началом матчей
Источник — Sport.ua
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