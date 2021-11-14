Названа сумма потенциальной продажи Интера саудовским владельцам Ньюкасла

На кону ни много ни мало, а 1 миллиард евро

  • 14.11.2021 15:51
  • 1821 просмотр
  • 1 комментарий
Названа сумма потенциальной продажи Интера саудовским владельцам Ньюкасла
© Getty Images/Global Images Ukraine

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), который не так давно стал новым собственником клуба английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед», хочет вскоре обзавестись еще одним футбольным активом в Европе.

Сообщается, что переговоры между нынешними собственниками, представляющими Китай, и потенциально новыми инвесторами проходят в разных точках земного шара.

За «Интер» китайцы хотят получить от саудитов не менее 1 миллиарда евро. При этом, 29-летний Стивен Джан, которому де-факто принадлежат «нерадзурри», в данном вопросе не имеет решающего голоса, так как все будет решаться на наивысшем политическом уровне.

Сейчас владельцем «Интера» является китайская корпорация Suning Group. В последнее время она испытывает серьезные финансовые трудности из-за последствий пандемии коронавируса.

Источник — Calcionews24

(21 голос)

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Комментарии
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    nivava
    nivava, 14.11.2021 16:26
    0
    Не прогадал ли Шева?...
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