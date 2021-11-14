Названа сумма потенциальной продажи Интера саудовским владельцам Ньюкасла

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), который не так давно стал новым собственником клуба английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед», хочет вскоре обзавестись еще одним футбольным активом в Европе.

Сообщается, что переговоры между нынешними собственниками, представляющими Китай, и потенциально новыми инвесторами проходят в разных точках земного шара.

За «Интер» китайцы хотят получить от саудитов не менее 1 миллиарда евро. При этом, 29-летний Стивен Джан, которому де-факто принадлежат «нерадзурри», в данном вопросе не имеет решающего голоса, так как все будет решаться на наивысшем политическом уровне.

Сейчас владельцем «Интера» является китайская корпорация Suning Group. В последнее время она испытывает серьезные финансовые трудности из-за последствий пандемии коронавируса.