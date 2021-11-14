Сергей КРИВЦОВ: «Мы еще в игре. Последний матч все покажет»

Игрок сборной Украины Сергей Кривцов высказался о предстоящем матче со сборной Боснии и Герцеговины в отборе на чемпионат мира-2022.
«Наша задача – выиграть следующий матч, против Боснии и Герцеговины. Конечно, не все уже зависит от нас, мы будем учитывать результат поединка между Финляндией и Францией, но это никак не влияет на наш настрой на игру с боснийцами. Наша задача осталась неизменной – победа.
Я считаю правильным, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята – квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятно, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре, и последний матч все покажет», – сказал Кривцов.
Ранее сообщалось, что перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь.
Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Он бежит с мячом, а я думаю что, вот сейчас поскользнется или еще что-то) Не вижу уверенной игры от него! а у него должен быть опыт, спокойствие, уверенность. Поэтому кого-угодно в защиту только не его. Это сугубо мое мнение.
Он бежит с мячом, а я думаю что, вот сейчас поскользнется или еще что-то) Не вижу уверенной игры от него! а у него должен быть опыт, спокойствие, уверенность. Поэтому кого-угодно в защиту только не его. Это сугубо мое мнение.
Он бежит с мячом, а я думаю что, вот сейчас поскользнется или еще что-то) Не вижу уверенной игры от него! а у него должен быть опыт, спокойствие, уверенность. Поэтому кого-угодно в защиту только не его. Это сугубо мое мнение.
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