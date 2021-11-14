Сергей КРИВЦОВ: «Мы еще в игре. Последний матч все покажет»

Защитник поделился ожиданиями от решающего матча

  • 14.11.2021 14:22
  • 460 просмотров
  • 5 комментариев
Сергей КРИВЦОВ: «Мы еще в игре. Последний матч все покажет»
© УАФ

Игрок сборной Украины Сергей Кривцов высказался о предстоящем матче со сборной Боснии и Герцеговины в отборе на чемпионат мира-2022.

«Наша задача – выиграть следующий матч, против Боснии и Герцеговины. Конечно, не все уже зависит от нас, мы будем учитывать результат поединка между Финляндией и Францией, но это никак не влияет на наш настрой на игру с боснийцами. Наша задача осталась неизменной – победа.

Я считаю правильным, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята – квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятно, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре, и последний матч все покажет», – сказал Кривцов.

Ранее сообщалось, что перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex Suz
    Alex Suz, 14.11.2021 14:42
    +1
    Раньше надо было играть хорошо а не в последний день
    Ссылка
    Oleg Oleg
    Oleg Oleg, 14.11.2021 14:30
    +1
    Когда играет Сережа Кривцов, неважно в сборной или в Шахтере, я все время жду от него ляпа, что привезет гол, обрежет команду.
    Он бежит с мячом, а я думаю что, вот сейчас поскользнется или еще что-то) Не вижу уверенной игры от него! а у него должен быть опыт, спокойствие, уверенность. Поэтому кого-угодно в защиту только не его. Это сугубо мое мнение.
    Ссылка
    solart1964
    solart1964, 14.11.2021 14:58
    0
    Oleg Oleg, 14.11.2021 14:30
    Когда играет Сережа Кривцов, неважно в сборной или в Шахтере, я все время жду от него ляпа, что привезет гол, обрежет команду.
    Он бежит с мячом, а я думаю что, вот сейчас поскользнется или еще что-то) Не вижу уверенной игры от него! а у него должен быть опыт, спокойствие, уверенность. Поэтому кого-угодно в защиту только не его. Это сугубо мое мнение.
    А когда играют другие, то просто спокойствие на душе?
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 14:40
    0
    Oleg Oleg, 14.11.2021 14:30
    Когда играет Сережа Кривцов, неважно в сборной или в Шахтере, я все время жду от него ляпа, что привезет гол, обрежет команду.
    Он бежит с мячом, а я думаю что, вот сейчас поскользнется или еще что-то) Не вижу уверенной игры от него! а у него должен быть опыт, спокойствие, уверенность. Поэтому кого-угодно в защиту только не его. Это сугубо мое мнение.
    ты чего, у него есть уверенность, он уверенно и спокойно лажает
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 14.11.2021 14:36
    0
    Кривцов уже не торт,да и небыл им никогда, человек от которого всегда опасность у своих ворот
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности