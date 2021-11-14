Сергей КРИВЦОВ: «Мы еще в игре. Последний матч все покажет»

Игрок сборной Украины Сергей Кривцов высказался о предстоящем матче со сборной Боснии и Герцеговины в отборе на чемпионат мира-2022.

«Наша задача – выиграть следующий матч, против Боснии и Герцеговины. Конечно, не все уже зависит от нас, мы будем учитывать результат поединка между Финляндией и Францией, но это никак не влияет на наш настрой на игру с боснийцами. Наша задача осталась неизменной – победа.

Я считаю правильным, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята – квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятно, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре, и последний матч все покажет», – сказал Кривцов.

Ранее сообщалось, что перед игрой с Боснией Петраков сводил футболистов в церковь.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.