Стало известно, сколько получит сборная Украины за выход на ЧМ-2022

Международная федерация футбола выделит каждому из 32 участников чемпионата мира-2022 по 2 миллиона долларов на подготовку к финальному турниру. Кроме того, за участие в групповом этапе им будет выплачено по 10 миллионов долларов.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира бонусы составляли 1,5 миллиона и 8 миллионов.

За выход в 1/8 финала сборная получит еще 12 миллионов, в четвертьфинал — 18 миллионов.

Напомним, что решающий матч отбора Украина проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины. Поединок стартует в 21:45 по Киеву.