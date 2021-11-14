Стало известно, сколько получит сборная Украины за выход на ЧМ-2022

Международная федерация футбола выделит каждому из 32 участников чемпионата мира-2022 по 2 миллиона долларов на подготовку к финальному турниру. Кроме того, за участие в групповом этапе им будет выплачено по 10 миллионов долларов.
Отметим, что на прошлом чемпионате мира бонусы составляли 1,5 миллиона и 8 миллионов.
За выход в 1/8 финала сборная получит еще 12 миллионов, в четвертьфинал — 18 миллионов.
Напомним, что решающий матч отбора Украина проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины. Поединок стартует в 21:45 по Киеву.
Источник — ФИФА
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"сколько бы могла получить сборная Украины за выход на ЧМ22" )
Выиграем у Боснии,а дальше что,группа плей оф,и будем там ничейки катать
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