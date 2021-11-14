Стало известно, сколько получит сборная Украины за выход на ЧМ-2022

Украинской команде светит 12 миллионов евро

  • 14.11.2021 12:57
  • 2624 просмотра
  • 10 комментариев
Стало известно, сколько получит сборная Украины за выход на ЧМ-2022
© УАФ

Международная федерация футбола выделит каждому из 32 участников чемпионата мира-2022 по 2 миллиона долларов на подготовку к финальному турниру. Кроме того, за участие в групповом этапе им будет выплачено по 10 миллионов долларов.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира бонусы составляли 1,5 миллиона и 8 миллионов.

За выход в 1/8 финала сборная получит еще 12 миллионов, в четвертьфинал — 18 миллионов.

Напомним, что решающий матч отбора Украина проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины. Поединок стартует в 21:45 по Киеву.

Источник — ФИФА

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tom Sizemore
    online
    Tom Sizemore, 14.11.2021 13:31
    +2
    Нічого не отримає)))
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    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 14.11.2021 13:44
    +1
    Им светит смотреть чм по телевизору.
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    iProJe
    online
    iProJe, 14.11.2021 14:22
    0
    новость завтра:
    "сколько бы могла получить сборная Украины за выход на ЧМ22" )
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    PFCLviv
    PFCLviv, 14.11.2021 14:11
    0
    Зубкова "кохана" аж потекла...
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 14.11.2021 13:52
    0
    Ніскільки, бо не пройде
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    dd dent
    dd dent, 14.11.2021 13:47
    0
    Точно светит? Рах наши имея все для выхода вполне смогут мимо кассы пролететь
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 14.11.2021 13:45
    0
    І ще кілька лямів забашляти французам, щоб суомам не попали)
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    kortizol
    online
    kortizol, 14.11.2021 13:36
    0
    до нашего футбола эти деньги не дойдут, все это знают)
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    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 14.11.2021 13:28
    0
    Светит,но очень тускло,и где то в далеко.
    Выиграем у Боснии,а дальше что,группа плей оф,и будем там ничейки катать
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    Yura D
    online
    Yura D, 14.11.2021 13:18
    -1
    ахметов подскажет, где павелке дачу купить за эти деньги
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