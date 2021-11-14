ФОТО. Шевченко вошел в сборную тренеров-легенд

Украинский специалист недавно возглавил «Дженоа»

  • 14.11.2021 11:27
  • 1204 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Шевченко вошел в сборную тренеров-легенд
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов-легенд, которые затем стали главными тренерами команд.

В списке Зинедин Зидан, Стивен Джеррард, Уэйн Руни и другие звезды. Вошел в символическую команду и 45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, который с 2016 по 2021 годы возглавлял сборную Украины, а недавно стал главным тренером итальянского «Дженоа».

Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 14.11.2021 12:42
    0
    если бы им как игрокам было бы лет по 25-30... банда бы все выиграла )
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 14.11.2021 12:37
    0
    А где Гвардиола?
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