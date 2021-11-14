ФОТО. Шевченко вошел в сборную тренеров-легенд

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов-легенд, которые затем стали главными тренерами команд.

В списке Зинедин Зидан, Стивен Джеррард, Уэйн Руни и другие звезды. Вошел в символическую команду и 45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, который с 2016 по 2021 годы возглавлял сборную Украины, а недавно стал главным тренером итальянского «Дженоа».