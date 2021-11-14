Владимир ТАНЧИК: «У Металлиста на каждый матч уходит много энергии»

Футболист харьковской команды подвел итоги победы над «Прикарпатьем» (4:0)

  • 14.11.2021 11:18
  • 441 просмотр
  • 3 комментария
Владимир ТАНЧИК: «У Металлиста на каждый матч уходит много энергии»
© ФК Металлист. Владимир Танчик

Универсал «Металлиста» Владимир Танчик поделился эмоциями после матча с «Прикарпатьем» (4:0).

— Можно сказать, сегодня «Металлист» выиграл на классе?
— Да, провели достойную игру, забили по два мяча в каждом из таймов. Думаю, это хорошая победа.

— Прокомментируй свой гол. Забил, можно сказать, как центрфорвард.
— Да уже не помню момент, как-то оказался там. Вышла хорошая подача от Романюка, я забил головой. Само собой получилось.

— Это первый гол головой в твоей карьере?
— Нет, точно не первый. За «Олимпик» 100% забивал головой. Мяча два было.

— Ты сегодня успел сыграть на трех позициях: в первом тайме на разных флангах, во втором перешел в оборону. Для тебя это не проблема?
— Совершенно не проблема, обычное дело. Отрабатывали это и на сборах, и на тренировках.

— Много энергии ушло на этот матч?
— У нас каждый матч так, всегда много энергии уходит. Постоянно много бегаем, каждая игра получается очень боевой, много борьбы. Все матчи получаются тяжелыми, этот не исключение.

— «Прикарпатье» сегодня не закрывалось. Было ли от этого легче для вас?
— Да, они вращали игру, забирали мяч, переводили его на нападающих, смещались в разные зоны. Игра была быстрой.

— После четвертого гола команда немного расслабилась, не так ли?
— Тяжело сказать. Думаю, что команда просто чуть подустала. Соперники просто не успевали за нами, у нас появлялось больше свободных зон. В любом случае, мы контролировали игру.

В следующем туре «Металлист» снова сыграет дома. В субботу, 20 ноября, наша команда примет донецкий «Олимпик».

Источник — ФК Металлист

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 14.11.2021 12:38
    0
    Дердо теж гарно відпрацював...
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    ua_rem
    online
    ua_rem, 14.11.2021 12:23
    -1
    Действительно игрок высокого уровня, но и Балули очень серьезно влияет на рисунок игры Металла. Правда у Балули есть минус - он играет где-то до 60 минуты, а после заметно проседает, особенно если игра складывается напряженная. Риаскас тоже весьма полезен, но у него - как пойдёт. Иногда из 100% момента может вместо добротного удара катнуть мяч как попало. Танчик - действительно из всех наиболее стабилен от игры к игре.
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    Etana
    Etana, 14.11.2021 11:28
    -2
    Как по мне лучший украинский игрок в Металлисте на данный момент. И мнение такое сложилось еще до этого матча.
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