Владимир ТАНЧИК: «У Металлиста на каждый матч уходит много энергии»

Универсал «Металлиста» Владимир Танчик поделился эмоциями после матча с «Прикарпатьем» (4:0).

— Можно сказать, сегодня «Металлист» выиграл на классе?

— Да, провели достойную игру, забили по два мяча в каждом из таймов. Думаю, это хорошая победа.

— Прокомментируй свой гол. Забил, можно сказать, как центрфорвард.

— Да уже не помню момент, как-то оказался там. Вышла хорошая подача от Романюка, я забил головой. Само собой получилось.

— Это первый гол головой в твоей карьере?

— Нет, точно не первый. За «Олимпик» 100% забивал головой. Мяча два было.

— Ты сегодня успел сыграть на трех позициях: в первом тайме на разных флангах, во втором перешел в оборону. Для тебя это не проблема?

— Совершенно не проблема, обычное дело. Отрабатывали это и на сборах, и на тренировках.

— Много энергии ушло на этот матч?

— У нас каждый матч так, всегда много энергии уходит. Постоянно много бегаем, каждая игра получается очень боевой, много борьбы. Все матчи получаются тяжелыми, этот не исключение.

— «Прикарпатье» сегодня не закрывалось. Было ли от этого легче для вас?

— Да, они вращали игру, забирали мяч, переводили его на нападающих, смещались в разные зоны. Игра была быстрой.

— После четвертого гола команда немного расслабилась, не так ли?

— Тяжело сказать. Думаю, что команда просто чуть подустала. Соперники просто не успевали за нами, у нас появлялось больше свободных зон. В любом случае, мы контролировали игру.

В следующем туре «Металлист» снова сыграет дома. В субботу, 20 ноября, наша команда примет донецкий «Олимпик».