Карим БЕНЗЕМА: «Нам было весело — думаю, это было видно на поле»

Нападающий сборной Франции подвел итоги разгрома Казахстана (8:0)

  • 14.11.2021 10:12
  • 548 просмотров
  • 2 комментария
Карим БЕНЗЕМА: «Нам было весело — думаю, это было видно на поле»
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема прокомментировал разгромную победу над Казахстаном (8:0) в матче отбора на ЧМ-2022

«Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому мы должны были проявить инициативу. Мы забивали голы, мы не уступали ни в чем. Нам было весело — думаю, это было видно на поле. Я счастлив играть так, как сегодня вечером, и побеждать», — сказал Бензема.

Бензема забил в ворота Казахстана два мяча на 55-й и 59-й минутах.

Источник — Sports.kz

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maverik
    maverik, 14.11.2021 10:43
    +3
    Да уж и с этим дном мы умудрились дважды сыграть вничью(это я не про Францию)) ).
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    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 14.11.2021 11:00
    0
    А давайте ще так із фінами покуражтесь.
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