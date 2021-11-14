Карим БЕНЗЕМА: «Нам было весело — думаю, это было видно на поле»

33-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема прокомментировал разгромную победу над Казахстаном (8:0) в матче отбора на ЧМ-2022

«Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому мы должны были проявить инициативу. Мы забивали голы, мы не уступали ни в чем. Нам было весело — думаю, это было видно на поле. Я счастлив играть так, как сегодня вечером, и побеждать», — сказал Бензема.

Бензема забил в ворота Казахстана два мяча на 55-й и 59-й минутах.