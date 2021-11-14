Брайан РИАСКОС: «Хотелось забить больше, но и четыре — это хорошо»

Нападающий «Металлиста» Брайан Риаскос поделился своими эмоциями от матча с «Прикарпатьем» (4:0). Во второй раз в сезоне колумбиец отметился двумя голами в одном поединке. Теперь на его счету 6 голов в чемпионате.

— C победой тебя, с голевым дублем! Что можешь сказать о матче и своей игре?

— Спасибо! Я хочу поблагодарить всех ребят. Мы знали, что нас ждет тяжелый матч. С первых минут игры мы показали, что хотим победить. Понимали, что чем быстрее забьем, тем легче нам будет. Хотелось забить больше, но и четыре — это хорошо.

— В моменте с первым голом, по твоим ощущениям, был офсайд или нет?

— Этот гол получился как на тренировке. Балули мне красиво отдал. Точные передачи — сильное качество Фареса. Вовремя открыться и получить мяч — это уже мое лучшее качество. Я забил, поэтому рады все.

— Уже твой второй голевой дубль в сезоне. Ты уже специалист в этом деле?

— Не могу сказать, что я прямо специалист. Просто задача нападающего — забивать. Нужно всегда находить место и время, чтобы поразить ворота. Забивая мячи, я помогаю команде зарабатывать очки.

— В прошлый раз, забив на этом стадионе, ты посвятил гол своей беременной жене, а сегодня адресовал на трибуну сердечко. Это тоже для нее?

— Конечно, я снова посвятил гол своей беременной жене. Сегодня узнал, что у нас будет мальчик. Очень рад, жду будущего футболиста!

В следующем туре «Металлист» снова сыграет дома. В субботу, 20 ноября, наша команда примет донецкий «Олимпик».