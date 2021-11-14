В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Турции дома обыграла Гибралтар со счетом 6:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Турция — Гибралтар — 6:0
Гол: Актюркоглу, 11, Дервишоглу, 38, 40, Демирал, 65, Дурсун, 81, Мюльдюр, 84
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Мерт Мюльдюр (Турция).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Сердар Дурсун (Турция).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Турция).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Халил Дервишоглу (Турция).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Халил Дервишоглу (Турция).
|22'
|Джейс Маскареньяс-Оливеро (Гибралтар) получает красную карточку.
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
Источник — Футбол 1/2/3
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