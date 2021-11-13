Все решится в последнем туре. Турция забила 6 голов, неудача Норвегии

Ситуация в отборочной группе G на ЧМ-2022 остается запутанной. Сборная Турции ожидаемо разгромила Гибралтар 6:0 и набрала 18 очков.

Столько же имеет Норвегия, которая неожиданно потеряла очки с Латвией. Команды делят 2-е место и до последнего тура будут бороться за выход дальше.

А вот Нидерланды, которые сыграют вечером, в случае победы над Черногорией досрочно выиграют группу.

Группа G

Норвегия - Латвия 0:0

Турция - Гибралтар 6:0

Голы: Артюркуглу, 11, Дервишоглу, 37, 41, Демирал, 65, Дурсун, 81, Мулдур, 84

1. Нидерланды - 19 очков (8 матчей)

2. Турция - 18 (9)

3. Норвегия - 18 (9)

4. Черногория - 11 (8)

5. Латвия - 6 (9)

6. Гибралтар - 0 (9)