Боец ММА: «Футбол в Казахстане — это как проститутка»

33-летний казахстанский боец ММА Куат Хамитов жестко раскритиковал национальную сборную Казахстана по футболу за поражение от Франции со счетом 0:8 в поединке отбора на ЧМ-2022.
«Футбол в Казахстане — это как проститутка, от которых нет пользы, но им продолжают платить за это...
Хотя сверху всего сидят взрослые шалы, которым пора уже, пора завязывать заниматься делом молодых и заняться чем-нибудь полезным!», — написал Хамитов после матча.
Источник — Instagram
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