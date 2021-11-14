Боец ММА: «Футбол в Казахстане — это как проститутка»

33-летний казахстанский боец ММА Куат Хамитов жестко раскритиковал национальную сборную Казахстана по футболу за поражение от Франции со счетом 0:8 в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Футбол в Казахстане — это как проститутка, от которых нет пользы, но им продолжают платить за это...

Хотя сверху всего сидят взрослые шалы, которым пора уже, пора завязывать заниматься делом молодых и заняться чем-нибудь полезным!», — написал Хамитов после матча.