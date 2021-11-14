Александр ЗАВАРОВ: «У сборной Украины хромает исполнительское мастерство»

Бывший член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров прокомментировал товарищеский матч против украинцев против сборной Болгарии (1:1), а также рассказал о предстоящей борьбе в последнем туре отборочного цикла ЧМ-2022.

«В Одессе была нормальная товарищеская игра. Болгария — хороший спарринг-партнер. Результат матча был не столь важен, а что касается качества игры, то оно было не на все сто процентов. У нашей сборной по ходу поединка было много неиспользованных моментов, и сразу думаешь о том, что исполнительское мастерство немного хромает.

Оставили голы на Боснию? Возможно. Можно думать обо всем и слушать разные мнения, но все покажет игра против боснийцев.

Не стоит забывать, что помимо боснийцев есть еще другие команды, которые претендуют на выход в финальную часть мирового первенства. Они могут мотивировать Боснию и Герцеговину любым способом. Учитывая, что такое событие, как чемпионат мира, имеет важное значение для любой сборной, в ход будут пущены всевозможные влияния и ресурсы. Думаю, что скорее всего, какие-то усилия финнами будут предприняты», — считает Заваров.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.