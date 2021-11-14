В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Уэльса дома разгромила Беларусь со счетом 5:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Уэльс — Беларусь — 5:1
Голы: Рэмзи, 3, 50, с пенальти, Уильямс, 20, Дэйвис, 77, Робертс, 89 — Концевой, 87
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Коннор Робертс (Уэльс).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Концевой (Беларусь).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Дэйвис (Уэльс).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Аарон Рамзи (Уэльс).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Неко Уильямс (Уэльс).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Уэльс).
Источник — Футбол 1/2/3
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