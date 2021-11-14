Бадоса выиграла второй матч в рамках Итогового турнира WTA

Испанка находится в шаге от полуфинала

  • 14.11.2021 00:16
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  • 1 комментарий
Бадоса выиграла второй матч в рамках Итогового турнира WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Состоялся матч второго тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.
 
Паула Бадоса из Испании добыла вторую победу, в двух  сетах обыграв Марию Саккари из Греции.
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Паула Бадоса (Испания) – Мария Саккари (Греция) – 7:6(4), 6:4
 
Отметим, что Бадоса пока не гарантировала себе участие в полуфинале, но очень близка к этому. Существует только один расклад, при котором испанка пролетит мимо плей-офф: две победы Свёнтек в оставшихся матчах двух сетах и победа Саккари над Соболенко в двух партиях. Тогда Паула теоретически может оказаться третьей по проценту выигранных геймов.
 
В случае победы Соболенко во втором матче игрового дня Бадоса досрочно оформит выход в полуфинал с первого места.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fdail
    Fdail, 14.11.2021 00:21
    +1
    Матч Бадоса — Саккари уже поинтереснее, чем то , что мы уже тут видели , а так финал Контавейн — Бадоса для меня очевиден теперь ( хотя это было понятно сразу ).
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