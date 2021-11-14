Бадоса выиграла второй матч в рамках Итогового турнира WTA

Состоялся матч второго тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.



Паула Бадоса из Испании добыла вторую победу, в двух сетах обыграв Марию Саккари из Греции.



Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Паула Бадоса (Испания) – Мария Саккари (Греция) – 7:6(4), 6:4



Отметим, что Бадоса пока не гарантировала себе участие в полуфинале, но очень близка к этому. Существует только один расклад, при котором испанка пролетит мимо плей-офф: две победы Свёнтек в оставшихся матчах двух сетах и победа Саккари над Соболенко в двух партиях. Тогда Паула теоретически может оказаться третьей по проценту выигранных геймов.



В случае победы Соболенко во втором матче игрового дня Бадоса досрочно оформит выход в полуфинал с первого места.