Что было не так? Шевченко пообщался с ветеранами Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко продолжает знакомиться со своей новой командой.

По информации Il Secolo XIX, накануне украинский наставник пообщался с рядом опытных футболистов «Дженоа», таких как Доменико Кришито, Горан Пандев, Валон Бехрами и Милан Бадель.

Целью переговоров с ветеранами команды для Шевченко было установление причин неудачного старта «грифонов» в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А под руководством прежнего наставника Давиде Баллардини.

Ранее сообщалось, что Шевченко хотел бы видеть в «Дженоа» защитника «Динамо» Виталия Миколенко, но итальянский клуб не готов заплатить за украинца требуемые киевлянами 20 миллионов евро.