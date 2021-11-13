Что было не так? Шевченко пообщался с ветеранами Дженоа

Украинский тренер хотел узнать мнение лидеров коллектива

  • 13.11.2021 21:51
  • 4771 просмотр
  • 8 комментариев
Что было не так? Шевченко пообщался с ветеранами Дженоа
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко продолжает знакомиться со своей новой командой.

По информации Il Secolo XIX, накануне украинский наставник пообщался с рядом опытных футболистов «Дженоа», таких как Доменико Кришито, Горан Пандев, Валон Бехрами и Милан Бадель.

Целью переговоров с ветеранами команды для Шевченко было установление причин неудачного старта «грифонов» в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А под руководством прежнего наставника Давиде Баллардини.

Ранее сообщалось, что Шевченко хотел бы видеть в «Дженоа» защитника «Динамо» Виталия Миколенко, но итальянский клуб не готов заплатить за украинца требуемые киевлянами 20 миллионов евро.

Источник — Tuttomercatoweb

(44 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    online
    u6464u, 13.11.2021 21:55
    +5
    да, похоже Андрюху поднатаскают спецы, может получится с него и мега тренер,будем надеяться.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 13.11.2021 22:45
    +2
    kortizol, 13.11.2021 21:56
    в смысле что было не так, ты новый тренер, это не намёк что было не так?
    Ты тормоз или притворяешься ?
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.11.2021 23:00
    0
    Это методы Лобановского. Личные беседы с игроками. Установление личного контакта с каждым.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 13.11.2021 22:43
    0
    u6464u, 13.11.2021 22:13
    одно дело работать в сборной Украине, а другое в итальянском клубе серии А, различие довольно таки весомое.
    Одно дело играть в Динамо а другое в Милане. Это он уже проходил
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 13.11.2021 22:13
    -2
    kortizol, 13.11.2021 21:58
    какие спецы, ты про кого? он работает с теми же с кем работал и в сборной, уже спецом должен был стать, ну или Шева тормоз
    одно дело работать в сборной Украине, а другое в итальянском клубе серии А, различие довольно таки весомое.
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 21:58
    -5
    u6464u, 13.11.2021 21:55
    да, похоже Андрюху поднатаскают спецы, может получится с него и мега тренер,будем надеяться.
    какие спецы, ты про кого? он работает с теми же с кем работал и в сборной, уже спецом должен был стать, ну или Шева тормоз
    Ссылка
    Ростик Карпа
    Ростик Карпа, 13.11.2021 21:57
    -6
    Пішов Шева в Джеону, ну і з Богом, в Україну він хіба в 70 років вернеться, очолити Динамо замість Мірчі ( жарт) , чому ж розсосолювати кожну новину про нього, ви ще напишіть де він там какає
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 21:56
    -7
    в смысле что было не так, ты новый тренер, это не намёк что было не так?
    Ссылка
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