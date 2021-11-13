Что было не так? Шевченко пообщался с ветеранами Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко продолжает знакомиться со своей новой командой.
По информации Il Secolo XIX, накануне украинский наставник пообщался с рядом опытных футболистов «Дженоа», таких как Доменико Кришито, Горан Пандев, Валон Бехрами и Милан Бадель.
Целью переговоров с ветеранами команды для Шевченко было установление причин неудачного старта «грифонов» в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А под руководством прежнего наставника Давиде Баллардини.
Ранее сообщалось, что Шевченко хотел бы видеть в «Дженоа» защитника «Динамо» Виталия Миколенко, но итальянский клуб не готов заплатить за украинца требуемые киевлянами 20 миллионов евро.
Источник — Tuttomercatoweb
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