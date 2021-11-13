Милевский рассказал, как Газзаев сделал его капитаном Динамо

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский рассказал, как Валерий Газзаев неожиданно сделал его капитаном киевского клуба.



«Мы приезжаем: два дня выходных, тринадцать на сборах. Понятно, что Киев, посидели, два дня пролетело и уже время ехать на тренировку. Приезжаем на базу, Газзаев говорит: «Милевский, поднимись!». Думаю, какой-то залет. В итоге вызывает Георгиевич, а он все время курил сигару, накурено в номере. Мы поздоровались и он такой: «Слушай, решил сделать тебя капитаном». Я про себя: «Фух, спасибо, можно идти?». Потом каждый день меня к себе вызывал», – сказал Милевский.

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