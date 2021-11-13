Милевский рассказал, как Газзаев сделал его капитаном Динамо

Артем этого точно не ожидал

  • 13.11.2021 21:57
  • 1596 просмотров
  • 3 комментария
Милевский рассказал, как Газзаев сделал его капитаном Динамо
© ФК Динамо Киев. Валерий Газзаев и Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский рассказал, как Валерий Газзаев неожиданно сделал его капитаном киевского клуба.
 
«Мы приезжаем: два дня выходных, тринадцать на сборах. Понятно, что Киев, посидели, два дня пролетело и уже время ехать на тренировку. Приезжаем на базу, Газзаев говорит: «Милевский, поднимись!». Думаю, какой-то залет. В итоге вызывает Георгиевич, а он все время курил сигару, накурено в номере. Мы поздоровались и он такой: «Слушай, решил сделать тебя капитаном». Я про себя: «Фух, спасибо, можно идти?». Потом каждый день меня к себе вызывал», – сказал Милевский.

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Источник — Коммент.Шоу

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.11.2021 22:32
    0
    стихи Уолта Уитмена (в переводе)
    *
    О капитан! О капитан! Возьми и возглавь шапито,
    Тебе салютом вьется голубой флаг, а в шкафу шуба и пальто;
    Тебе букеты и гробовые венки, к тебе народ теснится,
    Но тебе будут плевать в спину и кривить злобные лица.
    *
    Не отвечает капитан, его бросило в пот, он побледнел и застыл,
    Ему бы випить 100 грамм, чтоб угасить в сердце пыл.
    Уж близка игра, надо играть,но лица у всех унылы
    Алкаш - капитан, етит твою мать - какая-то бесовщина
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 21:59
    -2
    фу сепарские новости, осуждаю
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 13.11.2021 22:02
    -3
    Так, кто выпьет больше всех того сделаю капитаном !
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