МИЛЕВСКИЙ: «Шевченко вышел и говорит: «Малый, мне надо сегодня забить»

Бывший нападающий «Динамо» рассказал интересную историю

  • 13.11.2021 18:06
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МИЛЕВСКИЙ: «Шевченко вышел и говорит: «Малый, мне надо сегодня забить»
© ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко и Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о своих взаимоотношениях с Андреем Шевченко.
 
«Я рад за Шевченко. Николаевич много раз мне и подсказывал, и помогал. Когда он вернулся в «Динамо» из «Челси», тренером был Газзаев. Шевченко вышел во втором тайме и говорит мне: «Малый, мне надо сегодня забить». Говорю: «Хорошо, все сделаем, забьешь». 
 
Потом был пенальти, говорю: «Забивай». Очень хорошо могу говорить про Шевченко. Его уход в «Дженоа» стал для меня небольшим сюрпризом. Учитывая его амбиции, думаю, что он хотел бы большего. «Челси», «Милан», – сказал Милевский.

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Источник — Коммент.Шоу

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