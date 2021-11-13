ВИДЕО. Был ли офсайд? К третьему голу Финляндии есть большие вопросы

Сборная Финляндии уверенно выиграла матч отбора против Боснии и Герцеговины на выезде (3:1).



Но к третьему голу есть большие вопросы. Похоже, что во время подачи со штрафного Дениэл О'Шонесси находился в офсайде, но арбитр VAR Крис Кэванах подсказал Майклу Оливеру, что мяч нужно защитать.



Отметим, что победа с преимуществом в два мяча позволяет финнам улучшить разницу мячей по сравнении с Украиной. Учитывая, что это следующий показатель после количества набранных очков, в последнем туре финнам может хватить результативной ничьей с Францией даже при условии минимальной победы Украины в матче с Боснией и Герцеговиной.