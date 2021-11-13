ВИДЕО. Был ли офсайд? К третьему голу Финляндии есть большие вопросы

Из-за этой ошибки проблемы могут быть у сборной Украины

  • 13.11.2021 18:54
  • 2363 просмотра
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Был ли офсайд? К третьему голу Финляндии есть большие вопросы
© BiHFootball

Сборная Финляндии уверенно выиграла матч отбора против Боснии и Герцеговины на выезде (3:1).
 
Но к третьему голу есть большие вопросы. Похоже, что во время подачи со штрафного Дениэл О'Шонесси находился в офсайде, но арбитр VAR  Крис Кэванах подсказал Майклу Оливеру, что мяч нужно защитать.
 
Отметим, что победа с преимуществом в два мяча позволяет финнам улучшить разницу мячей по сравнении с Украиной. Учитывая, что это следующий показатель после количества набранных очков, в последнем туре финнам может хватить результативной ничьей с Францией даже при условии минимальной победы Украины в матче с Боснией и Герцеговиной.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    dudigo78, 13.11.2021 19:18
    +7
    kortizol, 13.11.2021 19:13
    нет такой части тела которой запрещено играть, хоть пахом голы забивай, но оффсайд считают по ногам, а не по частям тела.
    офсайд рахують по частинам тіла, якими можна грати, тобто все, окрім рук
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 13.11.2021 19:00
    +7
    мне тоже показалось что был...пусть бы линии нарисовал вар...как это рисуют...я бы скандалишку закатил со стороны боснии...там голова как минимум была впереди у фина...т.е. часть тела которой можно играть...
    Ссылка
    samird
    samird, 13.11.2021 19:19
    +5
    kortizol, 13.11.2021 19:13
    нет такой части тела которой запрещено играть, хоть пахом голы забивай, но оффсайд считают по ногам, а не по частям тела.
    Прежде чем умничать, желательно прочитать правила.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 13.11.2021 20:03
    +1
    Viktor Krichevskii, 13.11.2021 19:00
    мне тоже показалось что был...пусть бы линии нарисовал вар...как это рисуют...я бы скандалишку закатил со стороны боснии...там голова как минимум была впереди у фина...т.е. часть тела которой можно играть...
    При чем туту Босния?
    Они и так проиграл и бы.
    Этот засчитанный гол, может стать для нас роковым...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 13.11.2021 20:01
    +1
    Вадим Кузьменко, 13.11.2021 19:26
    И что твой "закат" даст ? Ну забили с минимального офсайда и то что впервые такое в футболе?
    для вар нет такого понятия как минимальный офсайд... для того и есть вар
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 13.11.2021 19:26
    -4
    Viktor Krichevskii, 13.11.2021 19:00
    мне тоже показалось что был...пусть бы линии нарисовал вар...как это рисуют...я бы скандалишку закатил со стороны боснии...там голова как минимум была впереди у фина...т.е. часть тела которой можно играть...
    И что твой "закат" даст ? Ну забили с минимального офсайда и то что впервые такое в футболе?
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 19:25
    -5
    dudigo78, 13.11.2021 19:18
    офсайд рахують по частинам тіла, якими можна грати, тобто все, окрім рук
    ну и ладно, хотя это и бредор. видимо так проще линейным арбитрам фиксировать оффсайд, когда сделают по датчикам в бутсах, будут только по ногам.
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 19:23
    -5
    samird, 13.11.2021 19:19
    Прежде чем умничать, желательно прочитать правила.
    а тебе что жалко да, да?
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 19:13
    -13
    Viktor Krichevskii, 13.11.2021 19:00
    мне тоже показалось что был...пусть бы линии нарисовал вар...как это рисуют...я бы скандалишку закатил со стороны боснии...там голова как минимум была впереди у фина...т.е. часть тела которой можно играть...
    нет такой части тела которой запрещено играть, хоть пахом голы забивай, но оффсайд считают по ногам, а не по частям тела.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности