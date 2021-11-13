Мария Саккари – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 13 ноября сыграет группа Чичен-Ица.
Первыми на корт выйдут гречанка Мария Саккари и Паула Бадоса из Испании. Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не встречались.
Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Ига Свёнтек.
Источник — Sport.ua
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