Босния вышла из игры. Украина и Финляндия претендуют на второе место группы

Теперь сборная Украина должна обязательно обыгрывать Боснию

  • 13.11.2021 17:58
  • 9309 просмотров
  • 33 комментария
Босния вышла из игры. Украина и Финляндия претендуют на второе место группы
© uaf.ua

По итогам матча отбора ЧМ-2022 Босния - Финляндия, который завершился со счетом 3:1 в пользу гостей, сборная Боснии с 7 очками официально прекратила борьбу за 2-е место группы и выход в стыковые матчи.

Финляндия после своего успеха набирает 11 очков и поднимается на 2-е место. Украина имеет 9 пунктов и опустилась на 3-е место, поэтому для выхода в плей-офф команде Александра Петракова в последнем туре нужно обязательно побеждать Боснию.

Кроме того, Украине нужно надеяться, что лидер Франция будет достаточно мотивирован, чтобы противостоять Финляндии в последнем туре.

Если Украина и Финляндия наберут по 12 очков (например, победа Украины и ничья Финляндии с Францией), то будут считаться дополнительные показатели: разница мячей, забитые, личные встречи.

Последний тур состоится 16 ноября.

При этом сегодня вечером сборная Франции дома принимает Казахстан. В случае победы команда Дидье Дешама гарантирует себе прямой выход на ЧМ-2022.

Источник — Sport.ua

(58 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Santk86
    Santk86, 13.11.2021 18:04
    +8
    Даже если Франции в последнем туре выставит резервный состав Финам будет не просто их обыграть, резервисты будут доказывать Дешаму, что они достойны поехать на Чемпионат мира. Главное, что бы мы смогли обыграть Боснийцев.
    Ссылка
    Istm
    Istm, 13.11.2021 18:00
    +8
    треба щоб казахи французів сьогодні довбанули, тоді Франція вмотивована буде в останньому турі
    Ссылка
    Kevko
    Kevko, 13.11.2021 18:03
    +4
    По качеству игры Босния и Финляндия довольно посредственные команды. Казахстан еще хуже.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.11.2021 18:12 (изменен)
    +3
    Любая победа Украины и невыигрыш Финляндии у Франции в принципе выводит наших плей-офф.
    Но есть ньюанс.
    При этом финны должны забить на 1 гол меньше Украины.!
    /
    Мы 1:0 , они 0:0.
    Очков будет, равенство.
    Разница по 10-8. И наши дальше, по личным.
    /
    А если мы 1:0, а они 1:1.
    Тогда очков поровну, разница 10-8, а у них 11-9 и они пойдут дальше за счёт большего количества Забитых.
    Ссылка
    nick07
    online
    nick07, 13.11.2021 18:11
    +2
    В принципі потрібна лише перемога. А щодо матчу ф-ф, то надіятись що резерв Франції зможе виграти у супермотивованих фінів
    Ссылка
    Etana
    Etana, 13.11.2021 18:07
    +2
    Нежданчик однако.
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 13.11.2021 18:07
    +2
    Даже при победе 1-0 над Босния и ничья фины Франции 1-1 мы прилетаем...жуть
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 13.11.2021 18:02
    +2
    Надо чтобы КАЗАХИ сегодня хотя-бы ничейку вырвали)))
    Ссылка
    igor-video
    online
    igor-video, 13.11.2021 18:28
    +1
    Не понимаю почему такая паника ... я считаю так даже лучше. Нам нужно просто выиграть с разницей в 2 мяча у не мотивированной Боснии, у которой мы бы с трудом выиграли при их полной мотивации ... а молодые французы в игре с финнами будут рвать ж...пу, что бы показать себя и закрепиться в основе команды на ЧМ ... и как минимум точно не проиграют!
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
    Павло Бубенко, 13.11.2021 18:16
    +1
    Тарас Чубак, 13.11.2021 18:03
    Ситуація поки найгірша, Французів після цього туру ніхто не наздожене (авжеж якщо Казахи не створять сенсацію, а це нереально майже), тож останній тур їй буде по барабану, тож Фіни цілком можуть зачепити пункти, а то і перемогти, тоді ми пролітаємо. Але й нічия нас може не влаштувати бо тоді треба набивати Боснійцям повний кошик
    Вы не правы. Посмотрите на показатели в турнирную таблицу. У финнов разница +2, у нас - +1. И если финны играют в нулевую ничью, то нашим хватает выиграть 1:0, так как при абсолютно одинаковых показателях забитых и пропущенных учитываются личные встречи, и здесь у нас преимущество. А вот если финны с французами сыграют результативную ничью, то нам надо будет забивать на один мяч больше по отношению к мячам в ничьей противника!
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 13.11.2021 18:10
    +1
    KRBS55, 13.11.2021 18:09
    Нам кровь с носа нужно обыграть Боснийцев, но этого уже мало. Нужно выигрывать с очень хорошей форой, иначе борода. Короче я считаю без фарту нам не взять первое место. Должны все звезды сойтись в одной точке.
    Второе....
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 13.11.2021 18:09
    +1
    Нам кровь с носа нужно обыграть Боснийцев, но этого уже мало. Нужно выигрывать с очень хорошей форой, иначе борода. Короче я считаю без фарту нам не взять первое место. Должны все звезды сойтись в одной точке.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 13.11.2021 18:08
    +1
    Jinx1991, 13.11.2021 18:05
    Чого це повний кошик? Нічия Франції та Фінляндія та перемога України з різницю в один м'яч нас влаштовує
    У один м'яч влаштує лише тоді якщо Фіни і Французи зіграють 0:0, зараз у фінів +2, а у нас + 1. Тож це дуже ризиковано. Я взагалі не певен що Фіни не спроможні виграти у невмотивованих Французів
    Ссылка
    Jinx1991
    Jinx1991, 13.11.2021 18:05 (изменен)
    +1
    Тарас Чубак, 13.11.2021 18:03
    Ситуація поки найгірша, Французів після цього туру ніхто не наздожене (авжеж якщо Казахи не створять сенсацію, а це нереально майже), тож останній тур їй буде по барабану, тож Фіни цілком можуть зачепити пункти, а то і перемогти, тоді ми пролітаємо. Але й нічия нас може не влаштувати бо тоді треба набивати Боснійцям повний кошик
    Чого це повний кошик? Нічия Франції та Фінляндія та перемога України з різницю в один м'яч нас влаштовує
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 13.11.2021 18:03
    +1
    боснийцы очень колхозно выглядели...пуки конечно для финов-бог
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 13.11.2021 18:03
    +1
    Финам можно и проиграть и болеть за Боснию,не факт что мы выиграем
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 13.11.2021 18:03
    +1
    Ситуація поки найгірша, Французів після цього туру ніхто не наздожене (авжеж якщо Казахи не створять сенсацію, а це нереально майже), тож останній тур їй буде по барабану, тож Фіни цілком можуть зачепити пункти, а то і перемогти, тоді ми пролітаємо. Але й нічия нас може не влаштувати бо тоді треба набивати Боснійцям повний кошик
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 13.11.2021 17:59
    +1
    Претендує Фінляндія, а Україна як завжди десь плететься позаду
    Ссылка
    roman_kros
    roman_kros, 13.11.2021 18:39
    0
    Наша збірна унікальна. Заставляє вболівати не тільки за себе, а й за інших. Любить розходитися миром. Змушує переживати до кінця. Дає кардіологам нових пацієнтів. Підтримує виробників валерянки
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 13.11.2021 18:33
    0
    Matroskin, 13.11.2021 18:29
    Вообще, если Французы не выиграют сегодня у казахов, то финны претендуют и на 1 место.
    Фантастикой увлекаешься?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности