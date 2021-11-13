Босния вышла из игры. Украина и Финляндия претендуют на второе место группы

По итогам матча отбора ЧМ-2022 Босния - Финляндия, который завершился со счетом 3:1 в пользу гостей, сборная Боснии с 7 очками официально прекратила борьбу за 2-е место группы и выход в стыковые матчи.

Финляндия после своего успеха набирает 11 очков и поднимается на 2-е место. Украина имеет 9 пунктов и опустилась на 3-е место, поэтому для выхода в плей-офф команде Александра Петракова в последнем туре нужно обязательно побеждать Боснию.

Кроме того, Украине нужно надеяться, что лидер Франция будет достаточно мотивирован, чтобы противостоять Финляндии в последнем туре.

Если Украина и Финляндия наберут по 12 очков (например, победа Украины и ничья Финляндии с Францией), то будут считаться дополнительные показатели: разница мячей, забитые, личные встречи.

Последний тур состоится 16 ноября.

При этом сегодня вечером сборная Франции дома принимает Казахстан. В случае победы команда Дидье Дешама гарантирует себе прямой выход на ЧМ-2022.