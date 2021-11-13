Босния вышла из игры. Украина и Финляндия претендуют на второе место группы

По итогам матча отбора ЧМ-2022 Босния - Финляндия, который завершился со счетом 3:1 в пользу гостей, сборная Боснии с 7 очками официально прекратила борьбу за 2-е место группы и выход в стыковые матчи.
Финляндия после своего успеха набирает 11 очков и поднимается на 2-е место. Украина имеет 9 пунктов и опустилась на 3-е место, поэтому для выхода в плей-офф команде Александра Петракова в последнем туре нужно обязательно побеждать Боснию.
Кроме того, Украине нужно надеяться, что лидер Франция будет достаточно мотивирован, чтобы противостоять Финляндии в последнем туре.
Если Украина и Финляндия наберут по 12 очков (например, победа Украины и ничья Финляндии с Францией), то будут считаться дополнительные показатели: разница мячей, забитые, личные встречи.
Последний тур состоится 16 ноября.
При этом сегодня вечером сборная Франции дома принимает Казахстан. В случае победы команда Дидье Дешама гарантирует себе прямой выход на ЧМ-2022.
Источник — Sport.ua
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Но есть ньюанс.
При этом финны должны забить на 1 гол меньше Украины.!
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Мы 1:0 , они 0:0.
Очков будет, равенство.
Разница по 10-8. И наши дальше, по личным.
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А если мы 1:0, а они 1:1.
Тогда очков поровну, разница 10-8, а у них 11-9 и они пойдут дальше за счёт большего количества Забитых.
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