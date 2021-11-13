Источник: Петраков покинет свой пост в случае неудачи в матче с Боснией

Решающий матч для и.о. главного тренера сборной Украины

  • 13.11.2021 17:17
  • 2548 просмотров
  • 10 комментариев
Источник: Петраков покинет свой пост в случае неудачи в матче с Боснией
© УАФ. Александр Петраков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков может покинуть свой пост после матча с Боснией и Герцеговиной.
 
Сообщается, что в случае неудачи он либо сам попросит об отставке, либо будет уволен решением Исполкома УАФ, который состоится 17 ноября. Если в Боснии все сложится удачно, то Петраков будет руководить сборной и в матчах плей-офф.
 
Также на заседании Исполкома УАФ 17 ноября куратором судейского корпуса должны утвердить итальянского специалиста Николу Риццоли.
 
Отметим, что сборную Украины 16 ноября в Боснии и Герцеговине устроит только победа, если боснийцы и финны не сыграют сегодня вничью.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andrei saenko
    andrei saenko, 13.11.2021 17:21 (изменен)
    +9
    Заеб.. л этот источник. А Петраков знает о том, что он покинет пост?
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    samird
    samird, 13.11.2021 18:10
    +4
    Помойный источник - помойный вброс. То, что Петраков уйдет, если мы не выйдем в стыки, ясно абсолютно всем. Но гавнюшникам надо дерьма на вентилятор набросить - не умеют по-другому работать.
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    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 17:29 (изменен)
    +3
    необходимости в увольнении Петракова нет, просто никому ненужна лишняя критика, особенно Павелко, ему надо как-то симулировать что он что-то делает.
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    Nordenus
    Nordenus, 13.11.2021 17:22
    +3
    Я думаю в этом и так никто не сомневался
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 13.11.2021 18:38
    0
    Ясно що залишить. По суті нічейок наклепав при одній перемозі з посередніми командочками. Навіть як виграє Україна і пройде в плей-оф, в що я вже не вірю все одно нам треба ребров, тобто професіонал, а не дядько-фізрук
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    IgorUA
    IgorUA, 13.11.2021 18:32
    0
    и это источник? очередной вброс
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    Face Control
    Face Control, 13.11.2021 18:27
    0
    Удивительно.
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 13.11.2021 18:25
    0
    Тобто недотренер,якому подарували посаду в збірній провалив відбір на ЧС, провалиі виступ на ЧЄ, то це нічого, воно ще хотіло тренувати, а Петракову потрібно йти через кілька зігрвеих матчів?
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    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 13.11.2021 17:59
    0
    Все решится с Боснией. Если Украина не пробьется в ПлейОфф то гуд Бай Петраков. Жаль , что от нас не все уде зависит. Будем болеть еще за Францию...
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    u6464u
    online
    u6464u, 13.11.2021 18:15
    -1
    это не украинец писал,это написал хохол.
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