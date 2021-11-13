Источник: Петраков покинет свой пост в случае неудачи в матче с Боснией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков может покинуть свой пост после матча с Боснией и Герцеговиной.



Сообщается, что в случае неудачи он либо сам попросит об отставке, либо будет уволен решением Исполкома УАФ, который состоится 17 ноября. Если в Боснии все сложится удачно, то Петраков будет руководить сборной и в матчах плей-офф.



Также на заседании Исполкома УАФ 17 ноября куратором судейского корпуса должны утвердить итальянского специалиста Николу Риццоли.



Отметим, что сборную Украины 16 ноября в Боснии и Герцеговине устроит только победа, если боснийцы и финны не сыграют сегодня вничью.