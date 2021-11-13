Олег КОНОНОВ: «Никто из УПЛ ко мне не обращался»

Известный белорусский тренер Олег Кононов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Колос»:

«Спасибо, что в Украине меня не забывают. Но пока по поводу моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался».

Напомним, ранее Кононов уже работал в УПЛ – с «Карпатами» (2008 – 2011) и «Севастополем» (2012 – 2013).