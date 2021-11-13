САБО: «Не только Миколенко. Шевченко хочет купить Зинченко и Ярмоленко»

Экс-тренер «Динамо» - о планах нового тренера «Дженоа»

  • 13.11.2021 16:23
  • 1133 просмотра
  • 3 комментария
САБО: «Не только Миколенко. Шевченко хочет купить Зинченко и Ярмоленко»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Киев и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своей информацией по поводу трансферных планов Андрея Шевченко в «Дженоа»:

«Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из «Манчестер Сити» и Ярмоленко из «Вест Хэма». Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий — талантливый футболист. У него хорошие физические данные».

Ранее сам Миколенко не захотел комментировать слухи об интересе «Дженоа».

Источник — FanDay

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 13.11.2021 17:00
    0
    ярмолу надо забирать....зина не захочет...т.е.жена....Миколенко - это не о чем...
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    Умник
    Умник, 13.11.2021 16:54
    0
    Спорт.юа правда ли Алексей Андронов будет работать в штате Динамо Киев, и если да то кем?
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 13.11.2021 16:31
    0
    Есть ощущение, что из этой тройки только Ярмола может перейти. Контракт летом заканчивается, продлевать судя по всему не планируют, так что за пару млн. зимой могут и отпустить.
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