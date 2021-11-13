САБО: «Не только Миколенко. Шевченко хочет купить Зинченко и Ярмоленко»

Бывший тренер «Динамо» Киев и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своей информацией по поводу трансферных планов Андрея Шевченко в «Дженоа»:

«Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из «Манчестер Сити» и Ярмоленко из «Вест Хэма». Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий — талантливый футболист. У него хорошие физические данные».

Ранее сам Миколенко не захотел комментировать слухи об интересе «Дженоа».