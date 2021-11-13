Виталий МИКОЛЕНКО: «Дженоа? Не хочу комментировать»

Защитник «Динамо» - о своем будущем

  • 13.11.2021 15:40
  • 1404 просмотра
  • 8 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Дженоа? Не хочу комментировать»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко прокомментировал слухи об интересе со стороны «Дженоа» и рассказал о том, как проходит восстановление после травмы:

«Даже комментировать это не хочу, поскольку нечего говорить.

Здоровье? Все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с «Черноморцем» буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Тут уже, как решит медицинский штаб».

Источник — Footboom

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 13.11.2021 15:42 (изменен)
    +2
    титульный спонсор слухов новости "ТРК Футбол1\2\3"


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    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.11.2021 16:40
    +1
    ENJOY--, 13.11.2021 16:20
    Виталька мечтает а топ клубе а не аутсайдере
    Многие глупые тёлки тоже мечтают о принцах на голубых мерседесах, а довольствуются перепихом с первым встречным и проживают жизнь одиноких старых дев пропагандируя феминизм
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 13.11.2021 17:05
    0
    --smart--Forever, 13.11.2021 16:40
    Многие глупые тёлки тоже мечтают о принцах на голубых мерседесах, а довольствуются перепихом с первым встречным и проживают жизнь одиноких старых дев пропагандируя феминизм
    Ссылка
    samird
    samird, 13.11.2021 16:27
    0
    Виктор Андрущик, 13.11.2021 16:11
    20? Тысяч гривень,может быть.Какая Дженоа,Днонамо его потолок.
    Я понимаю, что 20 тысяч гривен - это предел твоих мечтаний, но не надо же всех мерять по себе.
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 13.11.2021 16:20 (изменен)
    0
    Виталька мечтает а топ клубе а не аутсайдере
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    Умник
    Умник, 13.11.2021 16:13
    0
    Виктор Андрущик, 13.11.2021 16:11
    20? Тысяч гривень,может быть.Какая Дженоа,Днонамо его потолок.
    А Дженоа это клуб который прямо гранд?
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    Умник
    Умник, 13.11.2021 16:10
    0
    А Микола такой да я перехожу.
    Конечно он ничего не скажет.
    Идиотские вопросы
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    Виктор Андрущик
    Виктор Андрущик, 13.11.2021 16:11
    -1
    20? Тысяч гривень,может быть.Какая Дженоа,Днонамо его потолок.
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