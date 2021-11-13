Виталий МИКОЛЕНКО: «Дженоа? Не хочу комментировать»

Защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко прокомментировал слухи об интересе со стороны «Дженоа» и рассказал о том, как проходит восстановление после травмы:

«Даже комментировать это не хочу, поскольку нечего говорить.

Здоровье? Все хорошо. Надеюсь, что уже к следующему туру, к матчу с «Черноморцем» буду готовиться. Буду ли играть – не знаю, но планирую готовиться. Тут уже, как решит медицинский штаб».