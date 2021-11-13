Динамо будет тренироваться без сборников и игроков из юношеской команды

Известны планы киевлян во время паузы на матчи сборных

  • 13.11.2021 15:49
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  • 1 комментарий
Динамо будет тренироваться без сборников и игроков из юношеской команды
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо», делегировав целую группу игроков в сборные своих стран для участия в товарищеских и официальных матчах, продолжает подготовку к ближайшим поединкам в чемпионате Украины и Лиге чемпионов в усеченном составе.

На протяжении трех дней, с четверга по субботу, динамовцы проводили тренировки в одноразовом режиме. В распоряжении тренеров «бело-синих» находится 10 футболистов, при этом было принято решение не привлекать игроков из юношеской команды.

В воскресенье, 14 ноября, у динамовцев запланирован выходной, а с понедельника тренировки продолжатся в режиме одного занятия в день. В таком графике «бело-синие» будут заниматься в ожидании сборников.

Напомним, что свой следующий поединок «Динамо» проведет в пятницу, 19 ноября, когда на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского сыграет номинально выездной матч с одесским «Черноморцем» (начало - в 19:30).

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.11.2021 16:53 (изменен)
    0
    Для повышения физических и ментальных кондиций, на тренировке, мистер Иуда решил применить Ноу-Хау: заставить бегать игроков в норковых шубах, тем самым развить выносливость и повысить скорость движения и мышления
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