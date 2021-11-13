Динамо будет тренироваться без сборников и игроков из юношеской команды

Киевское «Динамо», делегировав целую группу игроков в сборные своих стран для участия в товарищеских и официальных матчах, продолжает подготовку к ближайшим поединкам в чемпионате Украины и Лиге чемпионов в усеченном составе.

На протяжении трех дней, с четверга по субботу, динамовцы проводили тренировки в одноразовом режиме. В распоряжении тренеров «бело-синих» находится 10 футболистов, при этом было принято решение не привлекать игроков из юношеской команды.

В воскресенье, 14 ноября, у динамовцев запланирован выходной, а с понедельника тренировки продолжатся в режиме одного занятия в день. В таком графике «бело-синие» будут заниматься в ожидании сборников.

Напомним, что свой следующий поединок «Динамо» проведет в пятницу, 19 ноября, когда на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского сыграет номинально выездной матч с одесским «Черноморцем» (начало - в 19:30).