Димитар БЕРБАТОВ: «Сульшер теряет поддержку фанатов»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» - о возможной смене главного тренера

  • 13.11.2021 14:54
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Димитар БЕРБАТОВ: «Сульшер теряет поддержку фанатов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Димитар Бербатов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал слухи о назначении Брендана Роджерса на пост главного тренера команды:

«Роджерс выполняет хорошую работу в «Лестере». У него есть опыт работы с топ-клубами, «Ливерпулем» и «Селтиком». У него есть хорошее резюме. Но, если честно, я устал говорить о слухах. Произойдёт это или нет, о скольких тренерах мы уже говорили, которые могут сменить Уле? Посмотрим до конца сезона, как всё будет развиваться. Всё может измениться.

Очевидно, что совет директоров доверяет Сульшеру. Вопрос в том, пойдут ли они на поводу у общественности и фанатов, требующих уволить его? Или они продолжат ему доверять? Будет интересно. В последнее время Сульшер теряет поддержку фанатов. Думаю, руководство всё же пойдёт на поводу у фанатов и уволит его».

Источник — Manchester Evening News

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