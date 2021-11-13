Димитар БЕРБАТОВ: «Сульшер теряет поддержку фанатов»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал слухи о назначении Брендана Роджерса на пост главного тренера команды:

«Роджерс выполняет хорошую работу в «Лестере». У него есть опыт работы с топ-клубами, «Ливерпулем» и «Селтиком». У него есть хорошее резюме. Но, если честно, я устал говорить о слухах. Произойдёт это или нет, о скольких тренерах мы уже говорили, которые могут сменить Уле? Посмотрим до конца сезона, как всё будет развиваться. Всё может измениться.

Очевидно, что совет директоров доверяет Сульшеру. Вопрос в том, пойдут ли они на поводу у общественности и фанатов, требующих уволить его? Или они продолжат ему доверять? Будет интересно. В последнее время Сульшер теряет поддержку фанатов. Думаю, руководство всё же пойдёт на поводу у фанатов и уволит его».