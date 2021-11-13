Денис ГАРМАШ: «Я ждал этого вызова»

Полузащитник «Динамо» рад вернуться в сборную Украины

  • 13.11.2021 14:29
  • 530 просмотров
  • 4 комментария
Денис ГАРМАШ: «Я ждал этого вызова»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о своих эмоциях после возвращения в национальную команду после долгого перерыва. 

– Как и у каждого футболиста, эмоции положительные. Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на чемпионат мира. 

– Кого больше всех будешь рад увидеть в сборной?
– Я соскучился за Ярмоленко. Рад буду увидеться с ним, чтобы вместе пошутить. Будет весело, так как у него тоже хорошее чувство юмора. Говорят, что уже в сборной главный шутник Зинченко. Не буду с ним соревноваться. Да, юмор важен в коллективе, но это после обычных тренировок можно разрядить атмосферу. Сейчас у нас очень важный матч с Боснией и нужно наоборот сосредоточиться. Нужна только победа. Шутки в сторону, как говорится.

– В сборной тебя не было четыре года. Ты надеялся, что тебя снова вызовут?
– Честно говоря, я ждал этого вызова.

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Источник — BurBuzz

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura D
    online
    Yura D, 13.11.2021 14:53
    +2
    --smart--Forever, 13.11.2021 14:37
    Футбольный клоун и лицедей
    Гореть тебе в футбольном аду под присмотром Лобановского и Марадоны
    Ты не просто болен. У тебя уже агония. Украинские болельщики два месяца подряд признают Гармаша лучшим игроком УПЛ
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 13.11.2021 14:55
    +1
    --smart--Forever, 13.11.2021 14:37
    Футбольный клоун и лицедей
    Гореть тебе в футбольном аду под присмотром Лобановского и Марадоны
    А совмещать "футбольный ад" с великими Лобановским и Марадоной - это нужно быть полным ублюдком и личностью, которая не должна существовать
    Ссылка
    Oliynuk_sport
    Oliynuk_sport, 13.11.2021 14:57
    0
    Емоції
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.11.2021 14:37
    -3
    Футбольный клоун и лицедей
    Гореть тебе в футбольном аду под присмотром Лобановского и Марадоны
    Ссылка
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