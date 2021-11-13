ГАРМАШ: «Когда-то Петраков уговорил мою маму переехать со мной в Киев»

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о своих отношениях с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.

– Перед твоим вызовом в сборную у тебя был личный разговор с Петраковым. О чем вы говорили?

– Я давно знаком с ним. Мы общаемся на протяжении всей моей карьеры. Он спросил меня, насколько я готов помочь сборной? Я сказал, что могу сыграть за национальную команду.

– Петраков - это ведь судьбоносный человек в твоей жизни. Это же именно он тебя привез в Киев еще в подростковом возрасте.

– Да. Помню, я играл на турнире за луганское училище физической культуры в Никополе и там меня заметил Петраков и предложил играть в Киеве. Я не хотел переезжать, но Петраков вышел на мою маму и уговорил ее все же это сделать.

– Насколько сильно Петраков изменился как человек с того времени?

– Он остался таким же. Этот тренер всегда на сто процентов отдавался своей работе и подходил к ней с полной концентрацией. Человек он честный и порядочный.

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