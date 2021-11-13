Боруссия Дортмунд нашла замену Холанду в Италии

Клуб заинтересовался Душаном Влаховичем из «Фиорентины»

  • 13.11.2021 13:46
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Боруссия Дортмунд нашла замену Холанду в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Уход Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд является лишь вопросом времени, поэтому немецкий клуб уже сейчас занялся поиском замены норвежцу.

«Боруссия» обратила внимание на форварда «Фиорентины» Душана Влаховича. «Фиалки» оценивают своего бомбардира в 80 миллионов евро, однако контракт серба рассчитан до лета 2023 года, и продлевать он его отказывается. Поэтому, ожидается, что следующим летом «Фиорентина» будет готова продать 21-летнего форварда по сниженной цене, чтобы не потерять его в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 10 голов и 1 ассист в 13 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Ранее интерес к Влаховичу проявлял «Ювентус».

Источник — Sport1

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