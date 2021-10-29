Ювентус попытается подписать Влаховича в январе

Туринский «Ювентус» в будущем январе сделает попытку подписать 21-летнего форварда «Фиорентины» и сборной Сербии Душана Влаховича.

«Ювентус» не хочет ждать конца сезона, чтобы заполучить футболиста. Но чтобы подписать Влаховича, туринскому клубу необходимо избавиться от некоторых игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. В частности, «Ювентус» планирует расстаться с 30-летним валлийским защитником Аароном Рэмзи.

Влахович выступает за «Фиорентину» после перехода из «Партизана» летом 2018 года за €1,95 миллиона. В текущем сезоне Душан провел за итальянский клуб 11 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 миллионов.