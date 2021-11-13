ВИДЕО. Мбаппе забил космический гол на тренировке

Чудеса от форварда сборной Франции

  • 13.11.2021 13:20
  • 414 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Мбаппе забил космический гол на тренировке
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 ноября сборная Франции в Париже примет Казахстан в отборе на ЧМ-2022. Вчера вечером французы провели тренировку на «Стад де Франс».

Во время тренировки фантастическим голом отличился Килиан Мбаппе. Он пяткой с разворота замкнул подачу с фланга, находясь спиной к воротам. Мяч попал в самую девятку:

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vitaliy Kuzuniy
    online
    Vitaliy Kuzuniy, 13.11.2021 13:30
    0
    Та наши тож на разминке космос вытворяют. Правда потом на поле почему-то иначе выглядят....
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