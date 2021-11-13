ВИДЕО. Мбаппе забил космический гол на тренировке

Сегодня, 13 ноября сборная Франции в Париже примет Казахстан в отборе на ЧМ-2022. Вчера вечером французы провели тренировку на «Стад де Франс».
Во время тренировки фантастическим голом отличился Килиан Мбаппе. Он пяткой с разворота замкнул подачу с фланга, находясь спиной к воротам. Мяч попал в самую девятку:
Ce but de @KMbappe 😱🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ajgu5kk46H— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2021
Источник — Twitter
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