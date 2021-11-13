ВИДЕО. Мбаппе забил космический гол на тренировке

Сегодня, 13 ноября сборная Франции в Париже примет Казахстан в отборе на ЧМ-2022. Вчера вечером французы провели тренировку на «Стад де Франс».

Во время тренировки фантастическим голом отличился Килиан Мбаппе. Он пяткой с разворота замкнул подачу с фланга, находясь спиной к воротам. Мяч попал в самую девятку: