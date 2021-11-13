Черноморец договаривается с Динамо об участии в очном матче арендованных

За неделю до старта очередного, 15-го тура чемпионата среди команд украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и киевское «Динамо», пока еще неизвестно, в каком составе одесситы отправятся на игру в Киев.

Данная тема актуальна ввиду наличия в «Черноморце» огромного количества арендованных у «Динамо» футболистов.

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра рассказал, что данный вопрос пока что находится в стадии обсуждения.

«По данной теме сейчас идет переговорный процесс. Пока на сто процентов сказать, кто не будет играть, не могу. Ближе к игре будем понимать. К матчу готовятся все футболисты».

Напомним, что в нынешнем составе «Черноморца» играет 16 футболистов, имеющих отношение к киевскому «Динамо»: вратарь Владислав Кучерук, защитники Юрий Тлумак, Даниил Скорко, Денис Кузык, Роман Вантух, Кристиан Биловар, полузащитники Мохаммед Кадири, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Белошевский, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, нападающие Даниил Сухоручко, Евгений Исаенко и Владислав Ванат.

Напомним, что матч «Черноморец» – «Динамо» состоится 19 ноября в Киеве. Игра была перенесена в столицу по просьбе столичного клуба.