Виктор КОВАЛЕНКО: «К Боснии нужно подойти с холодной головой»

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко поделился впечатлениями от товарищеского матча против Болгарии (ничья 1:1) и рассказал о подготовке к ключевому матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

«Думаю, против Болгарии мы провели хорошую игру. Конечно, много не забили. Надо забывать игры и готовиться к самой важной. Получилось, что наша игра была, должны были побеждать с большим счетом, но что есть – то есть.

Надо эту игру пережить, забыть и готовиться к следующей. Все понимают, что через пару дней будет очень важная игра, к ней надо подойти с холодной головой и показать наш футбол.

Посмотрим на соперника и будем думать о нашей игре. Босния и Герцеговина – хорошая, продуктивная команда. Не просто так мы здесь сыграли с ними 1:1. Надо к ней хорошо подготовиться».