Виктор ЛЕОНЕНКО: «Довбик сильнее Яремчука»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко проанализировал забитый гол нашей команды в спарринге против Болгарии (1:1) и назвал фаворита на позицию нападающего.

«Я думаю, что даже жена Степаненко не ожидала от него такого удара. Тарас удивил всех. Довбика я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш - не нападающий. Артем сильнее и Яремчука. Я хочу, чтобы Довбик вообще появился в Шахтере. Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в этом матче», - сказал Леоненко.