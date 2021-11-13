Виктор ЛЕОНЕНКО: «Довбик сильнее Яремчука»

Специалист назвал лучшего нападающего сборной Украины

  • 13.11.2021 11:56
  • 1071 просмотр
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Довбик сильнее Яремчука»
© УАФ. Артем Довбик (справа)

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко проанализировал забитый гол нашей команды в спарринге против Болгарии (1:1) и назвал фаворита на позицию нападающего.

«Я думаю, что даже жена Степаненко не ожидала от него такого удара. Тарас удивил всех. Довбика я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш - не нападающий. Артем сильнее и Яремчука. Я хочу, чтобы Довбик вообще появился в Шахтере. Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в этом матче», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Игорь Плахтий
    online
    Игорь Плахтий, 13.11.2021 12:21
    +2
    Та шо там дружина- навіть його коти цього не чекали!
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 13.11.2021 12:30
    0
    Да что там Яресмчук намного быстере Довбыка как он принимая мяч разгонял атаки или справого фланга. Довбык потолкатся может в штрафной
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 13.11.2021 12:14
    0
    Однозначно. И мощней, и моложе, и всё впереди.
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 13.11.2021 12:07
    0
    '''Артем сильніший і за Яремчука.'' Угу , в жимі штанги лежа.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности