Виктор ЛЕОНЕНКО: «Счастлив после матча с Болгарией. Ребята, я вас люблю»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Я счастлив после матча с Болгарией. Ребята, я вас люблю! Наши игроки показали, что они реально футболисты. Надеюсь, что во вторник команда покажет такую же хорошую игру. Реализация - это недостаток не только нашей сборной, а и вообще всех клубов. Нужно попадать в ворота.

Гол, который мы пропустили - это проблема. Привез его Матвиенко, хотя в любом пропущенном голе виновата вся оборона и даже вратарь. Я надеюсь, что Петраков разберет эту ошибку и исправит ее, так как во вторник нас ждет более грозный соперник. Грустно, за такие ошибки, но ошибаются все», - сказал Леоненко.