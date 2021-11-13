Виктор ЛЕОНЕНКО: «Счастлив после матча с Болгарией. Ребята, я вас люблю»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.
«Я счастлив после матча с Болгарией. Ребята, я вас люблю! Наши игроки показали, что они реально футболисты. Надеюсь, что во вторник команда покажет такую же хорошую игру. Реализация - это недостаток не только нашей сборной, а и вообще всех клубов. Нужно попадать в ворота.
Гол, который мы пропустили - это проблема. Привез его Матвиенко, хотя в любом пропущенном голе виновата вся оборона и даже вратарь. Я надеюсь, что Петраков разберет эту ошибку и исправит ее, так как во вторник нас ждет более грозный соперник. Грустно, за такие ошибки, но ошибаются все», - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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