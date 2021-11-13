Виктор ЛЕОНЕНКО: «Счастлив после матча с Болгарией. Ребята, я вас люблю»

Специалист поделился своими впечатлениями от игры сборной Украины

  • 13.11.2021 10:13
  • 1777 просмотров
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Счастлив после матча с Болгарией. Ребята, я вас люблю»
© УАФ

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«Я счастлив после матча с Болгарией. Ребята, я вас люблю! Наши игроки показали, что они реально футболисты. Надеюсь, что во вторник команда покажет такую же хорошую игру. Реализация - это недостаток не только нашей сборной, а и вообще всех клубов. Нужно попадать в ворота. 

Гол, который мы пропустили - это проблема. Привез его Матвиенко, хотя в любом пропущенном голе виновата вся оборона и даже вратарь. Я надеюсь, что Петраков разберет эту ошибку и исправит ее, так как во вторник нас ждет более грозный соперник. Грустно, за такие ошибки, но ошибаются все», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sRUssia
    online
    sRUssia, 13.11.2021 10:45
    +2
    vitaha33, 13.11.2021 10:15
    Щось в лісі здохло? Леоненко сказав щось приємне?
    може це його коти комп включили, поки Вітя по пиво пішов...
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 13.11.2021 10:15
    +2
    Щось в лісі здохло? Леоненко сказав щось приємне?
    Ссылка
    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 13.11.2021 10:46
    0
    sRUssia, 13.11.2021 10:45
    може це його коти комп включили, поки Вітя по пиво пішов...
    Ссылка
    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 13.11.2021 10:46
    0
    Навіть Вітя визнає, що гол у наші ворота привіз Матвієнко, але упороті кроти кричать що то Тимчик.
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