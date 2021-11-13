ПАВЕЛКО: «У Шевченко было предложение возглавить сборную Турции»

Президент УАФ сообщил, что дал хорошие рекомендации по работе Андрея

  • 13.11.2021 07:36
  • 249 просмотров
  • 2 комментария
ПАВЕЛКО: «У Шевченко было предложение возглавить сборную Турции»
© УАФ. Павелко и Шевченко

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции:

«У Шевченко действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение. Спросили, как я вижу ситуацию, не было ли никаких негативов в нашей работе.

Я сказал, что никаких негативов нет, что это отличный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую и хочу, чтобы у них все получилось. Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но моя рекомендация была только положительной».

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб «Дженоа».

Павелко рассказал, из каких средств финансируется сборная Украины

Источник — Новое время

(2 голоса)

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Комментарии
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    Andrey111
    Andrey111, 13.11.2021 07:56
    0
    Не одному его слову верить нельзя
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    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 13.11.2021 07:45
    0
    Кому нафиг нужны твои рекомендации павелка? Коррупционер, каких ещё не видала Украина
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