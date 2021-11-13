ПАВЕЛКО: «У Шевченко было предложение возглавить сборную Турции»

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции:

«У Шевченко действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение. Спросили, как я вижу ситуацию, не было ли никаких негативов в нашей работе.

Я сказал, что никаких негативов нет, что это отличный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую и хочу, чтобы у них все получилось. Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но моя рекомендация была только положительной».

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб «Дженоа».

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