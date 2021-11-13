Павелко рассказал, из каких средств финансируется сборная Украины

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, из каких средств финансируются сборные Украины:

«Украинский футбол не имеет финансирования от госбюджета. За последние пять лет на нашу сборную, которая готовилась и вышла на Евро, было потрачено более одного миллиарда гривен, и не было потрачено ни одной государственной гривны.

Да, были доходы от УЕФА, в том числе премия за выступление. Но это не компенсировало всю сумму. У нас есть бюджет, который состоит из поступлений от УЕФА и ФИФА, спонсоров и партнеров. Но государственных денег там нет. Могу заверить болельщиков, что наши футболисты, когда получают премии, не пользуются деньгами налогоплательщиков.

Они, наоборот, платят очень большие налоги. Со всех премий мы заплатили налоги. Нас аудируют аудиторы из BIG 4. Раньше это были KPMG, теперь это Ernst&Young. Мы очень открыты в этом смысле, все наши финансовые доходы и расходы».