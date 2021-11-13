Ваших чертовых денег недостаточно. Хенесс раскритиковал Ман Сити и ПСЖ

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ», которые финансируются из арабских стран:
«Пока что эти клубы ничего не выиграли. Вообще ничего. Ни одного титула в Лиге чемпионов. Они проигрывают нам. Не всегда, конечно, но это происходит.
И когда мы их обыгрываем, это меня очень радует. Это прекрасно – показать им: ваших чертовых денег недостаточно.
Разница между мной и Аль-Хелаифи (президентом «ПСЖ») в том, что я тяжело работал, чтобы заработать деньги для «Баварии», а он получил их в подарок».
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Источник — Goal.com
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