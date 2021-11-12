Президент Баварии: «Мы бы не подписали сейчас Месси и Рамоса»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал трансферную политику ПСЖ:

«То, что сейчас происходит в Париже, – это планирование на один год. Я никогда не ставлю все, что имею, на что-то одно, чтобы потом люди поздравляли меня год или два, а потом все рассыпалось за моей спиной.

Когда «Бавария» что-то предпринимает, то сначала она убедиться, что это безопасное решение на три-четыре года. Важно, чтобы все не разрушилось в один момент. Сейчас «Бавария» не подписала бы Месси и Рамоса».