Президент Баварии: «Мы бы не подписали сейчас Месси и Рамоса»

Ули Хенесс раскритиковал ПСЖ

  • 12.11.2021 20:23
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Президент Баварии: «Мы бы не подписали сейчас Месси и Рамоса»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ули Хенесс

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал трансферную политику ПСЖ:

«То, что сейчас происходит в Париже, – это планирование на один год. Я никогда не ставлю все, что имею, на что-то одно, чтобы потом люди поздравляли меня год или два, а потом все рассыпалось за моей спиной.

Когда «Бавария» что-то предпринимает, то сначала она убедиться, что это безопасное решение на три-четыре года. Важно, чтобы все не разрушилось в один момент. Сейчас «Бавария» не подписала бы Месси и Рамоса».

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