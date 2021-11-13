12 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Австрия дома обыграла Израиль (4:2).
Австрия – Израиль – 4:2. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор матча
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Шауб (Австрия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Шауб (Австрия).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Израиль).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марко Арнаутович (Австрия).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Нир Битон (Израиль).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.