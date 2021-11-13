12 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Польша на выезде разгромила Андорру (4:1).
Андорра – Польша – 1:4. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор матча
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Польша).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Марк Валес (Андорра).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Камиль Юзвяк (Польша).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
|1'
|Рикард Фернандес (Андорра) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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