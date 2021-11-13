ВИДЕО. Дневник сборной. Петраков настраивает команду на Боснию

Национальная сборная Украины вернулась из Одессы в Киев в полдень 12 ноября. Из аэропорта Борисполь сине-желтые сразу отправились в гостиницу «Опера».

Вечером футболисты работали в двух группах: 10 полевых игроков, которые в товарищеском матче против Болгарии (1:1) сыграли тайм и больше (Степаненко, Ярмоленко, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Зинченко, Малиновский, Довбик, Зубков и Тымчик), выполняли в отеле упражнения для растяжения и восстановления мышц. Тем временем, 15 других игроков, в числе которых все вратари, провели тренировку на поле УТК имени Банникова, что позволило выровнять функциональное состояние исполнителей.

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