ФОТО. Тренировка на УТК Банникова. Сборная Украины поделилась на 2 группы

Национальная сборная Украины вернулась из Одессы в Киев в полдень 12 ноября. Из аэропорта Борисполь сине-желтые сразу отправились в гостиницу «Опера».

Вечером футболисты работали в двух группах: 10 полевых игроков, которые в товарищеском матче против Болгарии (1:1) сыграли тайм и больше (Степаненко, Ярмоленко, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Зинченко, Малиновский, Довбик, Зубков и Тымчик), выполняли в отеле упражнения для растяжения и восстановления мышц. Между тем, 15 других игроков, в числе которых все вратари, провели тренировку на поле УТК имени Банникова, что позволило выровнять функциональное состояние исполнителей.

К слову, в тренировке приняли участие и два игрока, которые днем ранее также отыграли по тайму – Роман Яремчук и Сергей Сидорчук. Дело в том, что тренерский штаб принимает во внимание уровень физической нагрузки, которую футболисты получили за последний период, с учетом их матчей в клубах.

Важная положительная новость – все ребята здоровы и готовы к продолжению работы. 13 ноября в полном составе национальная команда проведет тренировку на поле НСК «Олимпийский». Вылет в Боснию и Герцеговину назначен на воскресенье, 14 ноября.

ФОТО. Тренировка сборной Украины, 12.11.2021