Братислава. Стаховский вышел в финал в паре и сыграет против Молчанова

Сергей Стаховский вместе со словаком Филипом Хорански вышли в финал челленджера в Братиславе в парном разряде. В полуфинале они в трех сетах обыграли португало-турецкий дуэт Федерику Феррейра/Эрги Киркин. Матч продолжался 1 час и 45 минут.

1/2 финала

Филип Хорански/Сергей Стаховский - Федерику Феррейра/Эрги Киркин – 6:7 (5), 7:6 (2), 14:12

В финале состоится украинское дерби: Хорански и Стаховский сыграют с украино-казахстанским дуэтом Денис Молчанов/Александр Недовесов. Вчера в четвертьфинале Стаховский и Хорански обыграли дуэт Роман Жебавы/Джонни О’Мара.