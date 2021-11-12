Братислава. Стаховский вышел в финал в паре и сыграет против Молчанова

В финале турнира состоится украинское дерби

  • 12.11.2021 22:39
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Братислава. Стаховский вышел в финал в паре и сыграет против Молчанова
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский вместе со словаком Филипом Хорански вышли в финал челленджера в Братиславе в парном разряде. В полуфинале они в трех сетах обыграли португало-турецкий дуэт Федерику Феррейра/Эрги Киркин. Матч продолжался 1 час и 45 минут.

1/2 финала

Филип Хорански/Сергей Стаховский - Федерику Феррейра/Эрги Киркин – 6:7 (5), 7:6 (2), 14:12

В финале состоится украинское дерби: Хорански и Стаховский сыграют с украино-казахстанским дуэтом Денис Молчанов/Александр Недовесов. Вчера в четвертьфинале Стаховский и Хорански обыграли дуэт Роман Жебавы/Джонни О’Мара.

Источник — Sport.ua

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