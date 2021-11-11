Братислава. Стаховский вышел в полуфинал в паре

Сегодня Сергей Стаховский в четвертьфинале парного разряда челленджера в Братиславе вместе со словаком Филипом Горански встречался с первым сеяным чешско-британским дуэтом Роман Жебавы/Джонни О’Мара.
Украино-словацкий тандем одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 15 минут.
1/4 финала
Роман Жебавы/Джонни О’Мара – Филип Хорански/Сергей Стаховский – 6:7 (3), 3:6
В полуфинале соперниками Стаховского и Хорански будут победители матча Милош Кароль/Лукаш Покорны – Федерику Феррейра/Эрги Киркин.
Источник — Sport.ua
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