Братислава. Стаховский вышел в полуфинал в паре

Сегодня Сергей Стаховский в четвертьфинале парного разряда челленджера в Братиславе вместе со словаком Филипом Горански встречался с первым сеяным чешско-британским дуэтом Роман Жебавы/Джонни О’Мара.

Украино-словацкий тандем одержал победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

1/4 финала

Роман Жебавы/Джонни О’Мара – Филип Хорански/Сергей Стаховский – 6:7 (3), 3:6

В полуфинале соперниками Стаховского и Хорански будут победители матча Милош Кароль/Лукаш Покорны – Федерику Феррейра/Эрги Киркин.