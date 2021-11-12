Легенда Милана: «Шевченко был большой занозой в заднице»

Массимо Амброзини – о новом вызове для Андрея Шевченко

  • 12.11.2021 21:48
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Легенда Милана: «Шевченко был большой занозой в заднице»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимо Амброзини

Экс-партнер Андрея Шевченко по «Милану» Массимо Амброзини прокомментировал назначение украинца на пост главного тренера «Дженоа»:

«Как игрок, он был большой занозой в заднице, если вы не отдали ему передачу так, как он хотел. Но в итоге вы понимали, что он прав. Такое внимание к деталям послужит ему в этом новом приключении. Андрей обладает правильным энтузиазмом и скромностью, фундаментальными качествами для этой нелегкой работы. Но он понимает, что будет трудно, и это тоже важно.

«Дженоа» – хорошая возможность: он хорошо поработал со сборной Украины, но Андрей не имел опыта работы с командой в ежедневном режиме. Я считаю, что он добьется успеха и в «Дженоа». Сотрудничество с Мауро Тассотти, который уже имеет большой опыт в Серии А, будет важным, потому что он знает, как снизить или увеличить давление. Мауро был для нас убежищем, у него всегда были мысли, которые заставляли нас задуматься. Он очень поможет Шевченко».

Источник — La Gazzetta dello Sport

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