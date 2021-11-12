Металлист – Прикарпатье. Аудиотрансляция матча Первой лиги Украины

В субботу, 12-го ноября, состоится матч восемнадцатого тура Первой лиги Украины, в котором встретятся харьковский «Металлист» и ивано-франковское «Прикарпатье». Игра пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 17:45.

Харьковский клуб лидирует в турнирной таблице, на семь очков опережая ближайшего преследователя. «Прикарпатье» занимает пятое место. К противостоянию в Харькове ивано-франковцы подошли с шестиматчевой беспроигрышной серией (4 победы и 2 ничьи).

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Харькове.

Комментатор матча «Металлист» – «Прикарпатье» – Александр Монзолевский.