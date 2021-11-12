ФОТО. Шевченко сфотографировался со всем своим тренерским штабом

«Дженоа» у себя в Твиттере опубликовала фото всего нового тренерского штаба команды. Слева направо: Симоне Бономи, Валерио Фиори, Андрей Шевченко, Андреа Адзалин, Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини:
🔝🔴🔵 pic.twitter.com/qdXCmGjAV4— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2021
Ранее Шевченко рассказал о том, на какой срок рассчитан его контракт с «Дженоа».
Источник — ФК Дженоа
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