ФОТО. Шевченко сфотографировался со всем своим тренерским штабом

«Дженоа» готовится к матчу против «Ромы»

  • 12.11.2021 19:34
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ФОТО. Шевченко сфотографировался со всем своим тренерским штабом
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

«Дженоа» у себя в Твиттере опубликовала фото всего нового тренерского штаба команды. Слева направо: Симоне Бономи, Валерио Фиори, Андрей Шевченко, Андреа Адзалин, Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини:

Ранее Шевченко рассказал о том, на какой срок рассчитан его контракт с «Дженоа».

Источник — ФК Дженоа

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