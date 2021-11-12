Андрей ШЕВЧЕНКО: «Контракт с Дженоа на 2,5 года, мы строим будущее»

Новый тренер «Дженоа» Андрей Шевченко главной задачей на ближайшее время видит сохранение места в Серии A. Грифоны с 9 очками находятся рядом с зоной вылета.

«Главная цель - остаться в Серии A. Основная задача наша. У меня контракт на 2,5 года, поэтому планы мы строим на будущее».

«Состав? Я думаю, что важно сейчас сделать команду, которая решит задачу. В январе нужно усилиться и остаться в элите. А потом будем с руководством обсуждать состав на новый сезон», - сказал Шевченко.

Первый матч Шевченко во главе «Дженоа» состоится 21 ноября против «Ромы».