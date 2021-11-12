Барбора Крейчикова – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу продолжится групповой раунд Итогового турнира WTA. 12 ноября сыграет группа Теотиуакан.



Вторыми на корт выйдут чешка Барбора Крейчикова и Гарбинье Мугуруса. Начало встречи в 03:30 по Киеву (в ночь с пятницы на субботу)



Ранее теннисистки провели 3 матча, чешка выиграла две встречи.



Также в этом квартете представлены Каролина Плишкова и Анетт Контавейт.

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